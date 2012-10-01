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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 15:37 BJT

〔表格〕瑞士9月PMI降至43.6,低于路透调查预估的47.5

路透苏黎世10月1日电---周一公布的数据显示,瑞士9月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的46.7降至43.6.市场预估为47.5.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2012年9月 2012年8月 2011年9月

PMI 43.6 46.7 49.3 (完)

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--编译 程琳;审校 田建华

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