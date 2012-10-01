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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 16:07 BJT

〔法国数据〕9月制造业PMI终值跌至42.7,为41个月低点

路透巴黎10月1日电---周一公布的Markit/CDAF的报告显示,法国制造业在9月急剧恶化,下滑幅度为三年半以来最大,因欧元区债务危机和持续加重的失业局面拖累法国经济进一步走向萎缩.

法国9月制造业采购经理人指数(PMI)降至42.7,为2009年4月以来最低,8月为46.0.这是法国制造业PMI连续第七个月处在荣枯分界线50下方.

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