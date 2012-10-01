版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 16:00 BJT

〔德国数据〕9月Markit制造业PMI终值为47.4,连续第七个月呈现萎缩

路透柏林10月1日电---德国9月制造业活动连续第七个月萎缩,因受欧债危机打击.不过有迹象显示下滑态势可能正在触底.

Markit周一发布的报告显示,德国9月制造业采购经理人指数(PMI)升至47.4,为今年3月以来最高,但仍然处于荣枯分水岭50下方.8月为44.7.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐