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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 16:38 BJT

〔英国数据〕英国9月制造业PMI降至48.4,加大经济走疲风险

路透伦敦10月1日电---周一公布英国采购经理人调查显示,9月英国制造业的萎缩幅度大于预期,因出口订单下滑且成本攀升.这加大了英国经济在过去几个月反弹后再度趋于迟缓的风险.

9月Markit/CIPS制造业PMI跌至48.4,进一步远离荣枯分水岭50;8月上修为49.6.

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