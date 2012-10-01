版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 1日 星期一 14:46 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元跌至三周低点,受西班牙疑虑拖累

* 西班牙寻求援助的不确定性令欧元全面承压

* 压力测试显示西班牙银行业需要额外593亿欧元

* 瑞士央行去年以来设制瑞郎/欧元上限于1.20瑞郎

路透苏黎世10月1日电---瑞郎兑美元周一尾随欧元走势,跌至近三周低位,因投资人对西班牙政府财务吃紧及寻求国际纾困的可能性感到不安.

周五公布的一份独立稽核结果显示,西班牙银行业将需要额外593亿欧元,以应对经济下行,但西班牙表示,只会向欧洲要求400亿欧元援助银行.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐