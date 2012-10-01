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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 16:40 BJT

〔表格〕英国8月抵押贷款批准件数为47,665件,低于预估的49,000件

路透伦敦10月1日电---英国央行周一公布:

* 英国8月消费者信贷较前月减少1亿英镑(预估为增加1亿英镑),7月为减少2亿英镑

* 英国8月抵押贷款批准件数为47,665件(预估为49,000件),7月为47,556件

* 英国8月抵押贷款额减少3亿英镑(预估为增加5亿英镑),7月为增加9亿英镑

* 英国8月M4货供额较前月增长0.2%,较上年同期减少4.1%

8月 7月 预估

抵押贷款批准件数 47,665 47,556 (47,312) 49,000

(单位10亿英镑) 8月 7月 预估

总净贷款 -0.4* 0.6 (0.9) 无

房屋抵押贷款 -0.3** 0.9 (1.1) 0.5

消费者信贷 -0.1 -0.2 (-0.2) 0.1

货币供应量数据表格(%):

8月 7月

M4 较上月 0.2 0.5 (0.5)

M4 较上年同期 -4.1 -4.6 (-4.6)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 洪曦;审校 张明钧

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