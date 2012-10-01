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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 17:12 BJT

〔表格〕欧元区8月失业率为11.4%,7月修正后为11.4%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔10月1日电---欧盟统计局周一公布,欧元区8月失业率为11.4%,7月修正后亦为11.4%.

失业率(%) 11年8月 12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月 12年7月 12年8月

欧元区 10.2 10.9 11.0 11.2 11.3 11.4 11.4 11.4

欧盟27国 9.7 10.2 10.3 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 (完)

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--编译 王洋;审校 于春红

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