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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 14:52 BJT

《汇市简讯》美元/日圆亚洲尾盘走疲,美元多仓遭削减

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* 美元多头似乎遭到削减,因市场不安等待穆迪的西班牙评等消息

* 美元/日圆跌至77.80水准,77.85附近开始有买盘

* 77.40下方才有下档停止单

* 卖单在78.00上方,但停止单在78.20上方及78.35

* 日圆已不再是市场焦点,欧元仍受关注.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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