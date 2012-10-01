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市场报道 | 2012年 10月 1日 星期一 15:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2800-05有买气,下方有停止单

0644GMT

* 在1.2770及1.2750有进一步买需

* 1.2860-80、1.2900及1.2940-50有卖盘

* 周一纽约时段到期的期权执行价为1.2875及1.2900

* 已经跌破非常平缓的200日均线,但现又回升至均线之上 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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