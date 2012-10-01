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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 15:11 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜下滑,受全球经济成长疑虑及中国PMI压抑

* 中国9月官方PMI升至49.8,高于8月的49.2

* 中国金融市场本周因假期休市

* 0758GMT公布欧元区Markit制造业PMI

路透新加坡10月1日电---伦敦期铜周一小跌,因市场持续忧心全球经济成长,稍早两项指标显示中国制造业景气仍在萎缩,而有关西班牙银行业及主权纾困的疑虑,则压抑市场的风险意愿.

周一公布的9月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)回升至49.8,为连续两个月呈现景气萎缩.[ID:nST0559425]

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