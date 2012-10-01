〔意大利数据〕9月Markit制造业PMI升至45.7,景气连续第14个月萎缩

路透罗马10月1日电---周一数据显示,意大利制造业活动9月连续第14个月萎缩,因订单、产出和就业均下滑.不过此次萎缩速度是3月以来最慢.

该数据表明,意大利仍未摆脱2011年年中开始的深度衰退,不过萎缩最严重的时期或许已经过去.

意大利9月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)从8月的43.6升至45.7,但仍远低于50的荣枯分水岭.