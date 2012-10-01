〔台湾央行〕将在本周五标售364天期存单,金额1,000亿台币

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北10月1日电---台湾央行周一表示,将于周五(5日)标售1,000亿台币的364天期存单,下周一(8日)交割.
央行指出,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.
央行前次标售364天期存单的利率是0.829%,加权平均投标倍数是3.6倍.[ID:nST0549071]
中央银行在第三季的理监事会议上一如预期地决议暂停升息,重贴现率连续五度维持在1.875%不变.
目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。