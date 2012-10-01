〔台湾央行〕将在本周五标售364天期存单,金额1,000亿台币

路透台北10月1日电---台湾央行周一表示,将于周五(5日)标售1,000亿台币的364天期存单,下周一(8日)交割.

央行指出,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

央行前次标售364天期存单的利率是0.829%,加权平均投标倍数是3.6倍.[ID:nST0549071]

中央银行在第三季的理监事会议上一如预期地决议暂停升息,重贴现率连续五度维持在1.875%不变.

目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)