〔台湾债市〕101/9殖利率些微收低,本周难脱狭幅盘整格局

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北10月1日电---台湾10年券101/9殖利率周一微幅收低.近日美债殖利率处于平盘整理,令台债欠缺方向指引,而台股走跌利于台债殖利率略下滑,交易员预估本周101/9仍不脱狭幅盘整格局.
交易商表示,市场对西班牙债务危机仍有疑虑,致使投资人对美债采谨慎观望的态度,除非欧洲央行周四会议及周五美国公布非农就业数据出乎市场预期,短线美债殖利率恐难有突破性表现,预料台债可望回归基本面,跟台股连动性增强.若台股横向盘整的话,101/9殖利率则将在底部震荡,主要交投区间落在1.16-1.19%.
"今天台债很冷清,现在多为被动式调整部位."一银行交易员说.
她表示,目前台债殖利率曲线扁平化,交易员多倾向被动式调整部位,在第三季底获利了结后,今天为第四季初交易的第一天,交易员并急于调整部位,令台债交投清淡.
台股加权指数.TWII周一收跌0.51%,报收7,675.72点.资深票券商交易员指出,近期台股将牵动台债殖利率表现,但推估台股近期将在7,500-7,800点区间整理,并不会有太大变化,料短期台债殖利率区间盘整机率较高.
汇丰台湾9月制造业采购经理人指数(PMI)从上月的46.1降至45.6,为10个月以来最低.过去四个月以来,台湾制造业景气状况持续转弱.[ID:nST0558781]交易员普遍认为,该数据符合预期,对台债影响有限.
美国公债价格周五微涨,受全球经济担忧推动.本季结束时,公债价格接近持平,因欧债危机的不确定性仍在继续,美国经济也仍无起色.投资者担心西班牙2013年的预算,尽管强调节支,但不足以解决该国的经济问题.这也是欧债危机中持续面临的问题.美国方面,9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,给该国的经济增长蒙阴.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.12 1.1677 1.1652-1.1685 88.0
下周一(8日)央行将标售五年增额公债101/6R,金额达300亿台币.
票券商交易员表示,市场普遍预期101/6R得标利率落在0.87-0.90%,预估下半周开始发行前交易(when issued)将转趋热络.
"101/6R养券也没肉,"一证券交易员说.
他指出,101/6R收益率相对偏低,加上不会成为主流交易券种,所以这次发行前交易表现清淡,并不看好将该券将激励台债量能表现.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 1.5900
10 101/9 A01109=TWO 1.1677
5 101/6 A01106=TWO 没有成交
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
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