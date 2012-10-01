〔台湾债市〕101/9殖利率些微收低,本周难脱狭幅盘整格局

路透台北10月1日电---台湾10年券101/9殖利率周一微幅收低.近日美债殖利率处于平盘整理,令台债欠缺方向指引,而台股走跌利于台债殖利率略下滑,交易员预估本周101/9仍不脱狭幅盘整格局.

交易商表示,市场对西班牙债务危机仍有疑虑,致使投资人对美债采谨慎观望的态度,除非欧洲央行周四会议及周五美国公布非农就业数据出乎市场预期,短线美债殖利率恐难有突破性表现,预料台债可望回归基本面,跟台股连动性增强.若台股横向盘整的话,101/9殖利率则将在底部震荡,主要交投区间落在1.16-1.19%.

"今天台债很冷清,现在多为被动式调整部位."一银行交易员说.

她表示,目前台债殖利率曲线扁平化,交易员多倾向被动式调整部位,在第三季底获利了结后,今天为第四季初交易的第一天,交易员并急于调整部位,令台债交投清淡.

台股加权指数.TWII周一收跌0.51%,报收7,675.72点.资深票券商交易员指出,近期台股将牵动台债殖利率表现,但推估台股近期将在7,500-7,800点区间整理,并不会有太大变化,料短期台债殖利率区间盘整机率较高.

汇丰台湾9月制造业采购经理人指数(PMI)从上月的46.1降至45.6,为10个月以来最低.过去四个月以来,台湾制造业景气状况持续转弱.[ID:nST0558781]交易员普遍认为,该数据符合预期,对台债影响有限.

美国公债价格周五微涨,受全球经济担忧推动.本季结束时,公债价格接近持平,因欧债危机的不确定性仍在继续,美国经济也仍无起色.投资者担心西班牙2013年的预算,尽管强调节支,但不足以解决该国的经济问题.这也是欧债危机中持续面临的问题.美国方面,9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,给该国的经济增长蒙阴.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.12 1.1677 1.1652-1.1685 88.0

下周一(8日)央行将标售五年增额公债101/6R,金额达300亿台币.

票券商交易员表示,市场普遍预期101/6R得标利率落在0.87-0.90%,预估下半周开始发行前交易(when issued)将转趋热络.

"101/6R养券也没肉,"一证券交易员说.

他指出,101/6R收益率相对偏低,加上不会成为主流交易券种,所以这次发行前交易表现清淡,并不看好将该券将激励台债量能表现.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5900

10 101/9 A01109=TWO 1.1677

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)