〔希腊经济〕2013年预算预示经济萎缩3.8-4%,连续第六年衰退--官员

路透雅典10月1日电---希腊一名政府官员周一表示,希腊2013年预算草案预估该国经济将萎缩3.8-4%,将经济衰退带进了第六个年头.

预算目标为基本盈余相当于国内生产总值(GDP)的1.1%.政府预料将于周一稍晚公布预算草案.

该官员表示,关于目前政府正与国际金主协商的115亿欧元缩减支出方面,将有很大部分将前置执行.

"预算草案中将包含2013年缩减78亿欧元支出,"一名不愿具名的政府官员向路透表示.(完)