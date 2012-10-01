〔希腊经济〕2013年预算预示经济萎缩3.8-4%,连续第六年衰退--官员

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透雅典10月1日电---希腊一名政府官员周一表示,希腊2013年预算草案预估该国经济将萎缩3.8-4%,将经济衰退带进了第六个年头.
预算目标为基本盈余相当于国内生产总值(GDP)的1.1%.政府预料将于周一稍晚公布预算草案.
该官员表示,关于目前政府正与国际金主协商的115亿欧元缩减支出方面,将有很大部分将前置执行.
"预算草案中将包含2013年缩减78亿欧元支出,"一名不愿具名的政府官员向路透表示.(完)
--编译 张明钧;审校 石冠兰
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。