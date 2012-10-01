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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 16:23 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶回吐涨幅收平,受中国数据拖累

路透东京10月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周一几近收平,回吐盘初涨幅,受中国经济成长放缓的最新证据打击.

一些交易商称,期胶价格本周可能进一步下跌,主要产胶国泰国、印尼及马来西亚周一实施的出口限制措施,只造成有限影响,因为8月宣布措施后,市场已经予以消化.

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