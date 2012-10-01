〔西班牙评等〕惠誉:明年之前料不会对西班牙评等采取行动

"我们将给西班牙...一些机会,就一些我们认为对其评等重要的事项取得进展,"Riley表示.

当被问及西班牙有多少时间可以让惠誉相信其值得当前评等时,他称,"肯定要到明年.我们预期在明年之前不会采取任何行动."