〔西班牙评等〕惠誉:明年之前料不会对西班牙评等采取行动

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦10月1日电---惠誉主权评等主管David Riley周一向彭博电视表示,该公司至少在明年之前不太可能对西班牙采取任何评等行动.
惠誉给予西班牙BBB评等,评等展望为负面.
"我们将给西班牙...一些机会,就一些我们认为对其评等重要的事项取得进展,"Riley表示.
当被问及西班牙有多少时间可以让惠誉相信其值得当前评等时,他称,"肯定要到明年.我们预期在明年之前不会采取任何行动."
Riley同时对马德里当局提出警告,称2013年预算计划中所包含的成长预估可能过于乐观.(完)
--编译 张明钧;审校 于春红
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。