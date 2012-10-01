版本:
中国
债券 | 2012年 10月 1日 星期一 16:55 BJT

〔西班牙评等〕惠誉:明年之前料不会对西班牙评等采取行动

路透伦敦10月1日电---惠誉主权评等主管David Riley周一向彭博电视表示,该公司至少在明年之前不太可能对西班牙采取任何评等行动.

惠誉给予西班牙BBB评等,评等展望为负面.

"我们将给西班牙...一些机会,就一些我们认为对其评等重要的事项取得进展,"Riley表示.

当被问及西班牙有多少时间可以让惠誉相信其值得当前评等时,他称,"肯定要到明年.我们预期在明年之前不会采取任何行动."

Riley同时对马德里当局提出警告,称2013年预算计划中所包含的成长预估可能过于乐观.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐