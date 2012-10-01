〔企业并购〕软银称将换股收购eAccess,超越KDDI成为日本第二电信商

路透东京10月1日电---日本第三大移动通讯运营商软银(9984.T)周一表示,将通过换股收购规模较小的电信业者eAccess Ltd 9427.T,目标为在2月完成交易.

日经新闻网站稍早报导指出,这笔交易估计总值约2,000亿日圆(26亿美元).

软银称,eAccess的每股收购价格为52,000日圆;而根据8月底的数据,与eAccess合并后的用户数达391.1万户,将超越KDDI(9433.T)成为日本第二大移动通讯运营商.(完)