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市场报道 | 2012年 10月 1日 星期一 17:46 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月1日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS:

欧元/美元:目前为止欧元连续三天守在200日均线位置1.2830美元上方.这仍是下行的关键水位.欧元必须跌破1.2830,才能重新下看1.2650水位,由1.2045低点拉出的重要趋势线支撑目前在1.2660.更大的趋势线阻力水位仍在1.3195,但必须反弹超越上周高点1.2990,才能上看这个阻力.必须升破1.3240,才能上看目标1.3495,也就是由1.4940跌至1.2045的50%回档位.

美元/日圆:周五日线的偏多吞噬蜡烛图型,稍微改变了后市,但我们仍很有可能回跌向上个月低点77.25.要达成实质性的回稳,必须突破趋势线阻力78.95,以及200日均线位置79.32.在79.32的200日均线仍是回升向8月高点79.70的主要障碍.

欧元/英镑:周五反弹升势在0.7990英镑止步,然后回落.跌势应会在上周低点0.7925寻获支撑,另一支撑是由0.7755拉出的趋势线支撑0.7905.若要恢复上行动能,必须反弹突破0.8050区域,重新上看两周前的高位.

纽约 当日 今年来 2011年

0937GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2893 1.2858 +0.27 -0.40 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.98 77.90 +0.10 +1.35 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.52 100.13 +0.39 +0.95 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9374 0.9396 -0.23 -0.02 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6150 1.6164 -0.09 +3.96 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9816 0.9835 -0.19 -3.70 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0376 1.0377 -0.01 +1.48 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8304 0.8297 +0.08 +6.68 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.880 80.820 +0.07 +2.85 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.740 64.580 +0.25 +8.21 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.91 125.92 -0.01 +5.34 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2492 1.2474 +0.14 -4.83 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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