欧元/美元:目前为止欧元连续三天守在200日均线位置1.2830美元上方.这仍是下行的关键水位.欧元必须跌破1.2830,才能重新下看1.2650水位,由1.2045低点拉出的重要趋势线支撑目前在1.2660.更大的趋势线阻力水位仍在1.3195,但必须反弹超越上周高点1.2990,才能上看这个阻力.必须升破1.3240,才能上看目标1.3495,也就是由1.4940跌至1.2045的50%回档位.