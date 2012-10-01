中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦10月1日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC MARKETS:
欧元/美元:目前为止欧元连续三天守在200日均线位置1.2830美元上方.这仍是下行的关键水位.欧元必须跌破1.2830,才能重新下看1.2650水位,由1.2045低点拉出的重要趋势线支撑目前在1.2660.更大的趋势线阻力水位仍在1.3195,但必须反弹超越上周高点1.2990,才能上看这个阻力.必须升破1.3240,才能上看目标1.3495,也就是由1.4940跌至1.2045的50%回档位.
美元/日圆:周五日线的偏多吞噬蜡烛图型,稍微改变了后市,但我们仍很有可能回跌向上个月低点77.25.要达成实质性的回稳,必须突破趋势线阻力78.95,以及200日均线位置79.32.在79.32的200日均线仍是回升向8月高点79.70的主要障碍.
欧元/英镑:周五反弹升势在0.7990英镑止步,然后回落.跌势应会在上周低点0.7925寻获支撑,另一支撑是由0.7755拉出的趋势线支撑0.7905.若要恢复上行动能,必须反弹突破0.8050区域,重新上看两周前的高位.
纽约 当日 今年来 2011年
0937GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2893 1.2858 +0.27 -0.40 1.2945
美元/日圆 JPY= 77.98 77.90 +0.10 +1.35 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.52 100.13 +0.39 +0.95 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9374 0.9396 -0.23 -0.02 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6150 1.6164 -0.09 +3.96 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9816 0.9835 -0.19 -3.70 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0376 1.0377 -0.01 +1.48 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8304 0.8297 +0.08 +6.68 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.880 80.820 +0.07 +2.85 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.740 64.580 +0.25 +8.21 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.91 125.92 -0.01 +5.34 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2492 1.2474 +0.14 -4.83 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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