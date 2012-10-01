〔企业并购〕Xstrata股东Threadneedle反对公司建议的与嘉能可合并案

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦10月1日电---XstrataXTA.L前25大股东之一的Threadneedle Investments周一表示,仍坚决反对该公司建议与贸易商嘉能可(GLEN.L)的合并案,称此案有如低价转让Xstrata的未来获利.
在一封致Xstrata董事会的信函中,Threadneedle负责公司治理及尽责投资的主管Iain Richards形容这起交易的进程"令人大失所望",对其客户而言"并不合理".
"我们显然过度执着于进行交易,所牺牲的是未能适当评量Xstrata及其独立经营下的良好前景所蕴含的品质及价值."Richards表示.
"此交易实质上就是收购,这点毋庸置疑,而对于Xstrata股东而言,收购将会造成公司文化、领导阶层、经营品质及风险内涵出现重大转变.进行这起交易的好处很明显地集中在嘉能可一方,而嘉能可进行此交易的需求明显高过Xstrata."
Xstrata周一终于同意接受嘉能可330亿美元收购要约,而交易结构在投资人的压力下作出修改,以确保备受争议的保留该矿商高阶经理人的计划不会让这起合并案胎死腹中.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。