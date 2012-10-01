〔企业并购〕Xstrata股东Threadneedle反对公司建议的与嘉能可合并案

路透伦敦10月1日电---XstrataXTA.L前25大股东之一的Threadneedle Investments周一表示,仍坚决反对该公司建议与贸易商嘉能可(GLEN.L)的合并案,称此案有如低价转让Xstrata的未来获利.

在一封致Xstrata董事会的信函中,Threadneedle负责公司治理及尽责投资的主管Iain Richards形容这起交易的进程"令人大失所望",对其客户而言"并不合理".

"我们显然过度执着于进行交易,所牺牲的是未能适当评量Xstrata及其独立经营下的良好前景所蕴含的品质及价值."Richards表示.

"此交易实质上就是收购,这点毋庸置疑,而对于Xstrata股东而言,收购将会造成公司文化、领导阶层、经营品质及风险内涵出现重大转变.进行这起交易的好处很明显地集中在嘉能可一方,而嘉能可进行此交易的需求明显高过Xstrata."

Xstrata周一终于同意接受嘉能可330亿美元收购要约,而交易结构在投资人的压力下作出修改,以确保备受争议的保留该矿商高阶经理人的计划不会让这起合并案胎死腹中.(完)