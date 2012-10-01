《美债周二展望》美债小幅收高,因股市回吐涨幅且数据引发债市跌势减弱

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约10月1日电---美国公债价格周一在第四季的首个交易日小幅收涨,盘中稍早由强劲的美国制造业数据引发的跌势逐渐放缓,而且股市也会吐涨幅.

美债价格对美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话反应不大.之前贝南克为美联储备受争议的购债刺激计划进行辩解,称美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.[ID:nSB1805696]

美债收益率(殖利率)稍早曾触及盘中高点,因美国供应管理协会(ISM)9月制造业指数自5月来首次升至50以上,不过美债价格在午后扭转疲势.

"ISM-9月数据意外上升,在上周五美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)下滑之后,许多人士预计ISM数据有下行风险,"道明证券(TD Securities)利率策略师Richard Gilhooly表示.[ID:nEAPAS0C92]

ISM周一公布,9月制造业指数由8月的49.6升至51.5,因新订单增长和就业状况改善.[ID:nEAPA10DL1]

Decision Economics驻纽约高级分析师Pierre Ellis称,ISM的新订单增长为"重大好消息",并称该指数"比预期的更为强劲."

美国上周五公布的数据显示,9月中西部地区企业活动三年来首次出现萎缩.

全球其他地区的经济数据也暗示,全球经济增长面临障碍,因欧元区制造业遭遇自2009年初以来最差的一季,而且中国经济也失去动能.

过去两周指标10年期美债收益率逼近最近两个月区间的底部附近,因经济数据令人失望,增加了能否足以降低失业率的疑虑.

10年期美债价格最新上涨3/32,收益率US10YT=RR报1.62%,在9月4日所及的最近低点1.54%上方,以及9月14日所及的最近高点1.89%下方.美联储在9月14日宣布了第三轮量化宽松政策.

市场关注的下一个重要数据是周五美国公布的非农就业数据.路透访问的100个分析师的预测中值为,预计9月新增11.3万个岗位.

此外,有报导称日本将考虑购买外国债券以压低日圆汇价,其中包括美国公债,这也给美债提供支撑.

日本新任财务大臣城岛光力周一表示,央行购买外国债券的想法需要认真考虑,他并称政府为采取行动打击汇价过度波动的准备不变.

美联储通过卖短买长(扭转操作,twist operation)项目购买公债,也帮助支撑市场.通过该项目美联储今日从114.99亿美元公债当中购买了47.47亿美元公债,到期时间介于2020年至2022年.

在通用电气(GE.N)推出总额70亿美元三年期、10年期和30年期债券之时,美债价格也上涨.(完)