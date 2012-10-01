《美债周二展望》美债小幅收高,因股市回吐涨幅且数据引发债市跌势减弱

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约10月1日电---美国公债价格周一在第四季的首个交易日小幅收涨,盘中稍早由强劲的美国制造业数据引发的跌势逐渐放缓,而且股市也会吐涨幅.
美债价格对美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话反应不大.之前贝南克为美联储备受争议的购债刺激计划进行辩解,称美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.[ID:nSB1805696]
美债收益率(殖利率)稍早曾触及盘中高点,因美国供应管理协会(ISM)9月制造业指数自5月来首次升至50以上,不过美债价格在午后扭转疲势.
"ISM-9月数据意外上升,在上周五美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)下滑之后,许多人士预计ISM数据有下行风险,"道明证券(TD Securities)利率策略师Richard Gilhooly表示.[ID:nEAPAS0C92]
ISM周一公布,9月制造业指数由8月的49.6升至51.5,因新订单增长和就业状况改善.[ID:nEAPA10DL1]
Decision Economics驻纽约高级分析师Pierre Ellis称,ISM的新订单增长为"重大好消息",并称该指数"比预期的更为强劲."
美国上周五公布的数据显示,9月中西部地区企业活动三年来首次出现萎缩.
全球其他地区的经济数据也暗示,全球经济增长面临障碍,因欧元区制造业遭遇自2009年初以来最差的一季,而且中国经济也失去动能.
过去两周指标10年期美债收益率逼近最近两个月区间的底部附近,因经济数据令人失望,增加了能否足以降低失业率的疑虑.
10年期美债价格最新上涨3/32,收益率US10YT=RR报1.62%,在9月4日所及的最近低点1.54%上方,以及9月14日所及的最近高点1.89%下方.美联储在9月14日宣布了第三轮量化宽松政策.
市场关注的下一个重要数据是周五美国公布的非农就业数据.路透访问的100个分析师的预测中值为,预计9月新增11.3万个岗位.
此外,有报导称日本将考虑购买外国债券以压低日圆汇价,其中包括美国公债,这也给美债提供支撑.
日本新任财务大臣城岛光力周一表示,央行购买外国债券的想法需要认真考虑,他并称政府为采取行动打击汇价过度波动的准备不变.
美联储通过卖短买长(扭转操作,twist operation)项目购买公债,也帮助支撑市场.通过该项目美联储今日从114.99亿美元公债当中购买了47.47亿美元公债,到期时间介于2020年至2022年.
在通用电气(GE.N)推出总额70亿美元三年期、10年期和30年期债券之时,美债价格也上涨.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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