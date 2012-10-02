〔台湾货币市场〕季底效应已过短率回落,营所税影响令资金多缺不一

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 季底效应已过,短率回落
* 营所税暂缴最后一天,资金多缺不一
* 料平稳至提存期结束
记者 董永年
路透台北10月1日电---台湾银行间短率周一自上周五的高点回落,因季底效应已过.惟今日是营所税暂缴最后一天,再加上有银行要回补上周五没调度到的资金,令市场呈现多缺不一的状况.
市场调度人士指出,由于是营所税暂缴最后一天,资金多集中在台银帐上,惟台银已预先开负数,因此没有余裕拆出资金.然因进入月初,且存单到期量大,纵然市场资金呈现小多小缺,但相较于上周五的紧绷状态已好上许多.
"比起上周五,已经算松了."一位大型公营银行交易员表示.
另一大型民营银行交易员则称,今日感觉有点小缺,一方面是因为营所税的关系,另一方面则是有些银行上周五没有借到钱,今日回补就要乘以三倍.但拆出的利率没有什么变化.
一大型票券商交易员认为,今日银行间拆款需求较大,票券商拆入的量不大,一周成交利率则自上周五的0.80%以上,回落至0.56-0.57%.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.391%,上日在0.383%;区间落在0.295-0.55%,同上日.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日在0.388-0.87%.
**发票量变少**
短票方面,交易员指出,周一企业发票量本来就少,但今日感觉比周初更加清淡,惟银行买票需求也不算太旺盛,因此供需间尚称稳定.成交利率则自上周五的0.85%回落至0.81-0.82%.
一大型票券商交易员说,周初的发票量本来就少,但今日的量相比上周一估计少了一半."不知道是只有我们,还是普遍的状况?"
另一大型票券商交易员则称,今日发票量的确有少,但还没有出现腰斩的状况.
他们表示,受营所税暂缴因素影响,今日银行买票的需求量不大.预料旬底的资金可望偏向宽松,明、后两天的短票成交利率将持稳在今日水准附近.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.81-0.82%;上日在0.85-0.86%.
台湾央行今日共发行4,131.5亿台币存单.若相较存单到期金额4,336亿,存单发行余额减204.5亿. [TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周二80亿、周三2,489亿.周四为新一提存期开始,存单到期为502亿、周五到期3,405.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为429亿台币;累计超额准备为2,991亿台币,加计前期1%的超额准备为3,953亿台币.
**公债RP利率回稳**
台湾公债10天期附买回(RP)利率回稳.本周正值月初,在季底资金效应消除后,货币市场资金情势好转且偏向宽松,投信遭赎回的力道仍有但已明显减弱,料近期公债RP利率可望持稳.
证券商交易员表示,本周整体资金宽松,寿险、银行都有承作公债RP的需求,加上投信遭赎回的情形舒缓,也有承作公司债RP的需求,且本周没有公债或公司债交割的紧缩因子;最大的变数只有银行调整基数的考量,可能会影响银行资金的流动.
"季底效应过后,钱明显回来了,本周可以轻松度过."一大型券商交易员说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日主要成交亦在0.73%附近,但少数略提高至0.73-0.74%.(完)
--审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。