〔台湾货币市场〕季底效应已过短率回落,营所税影响令资金多缺不一

* 季底效应已过,短率回落

* 营所税暂缴最后一天,资金多缺不一

* 料平稳至提存期结束

记者 董永年

路透台北10月1日电---台湾银行间短率周一自上周五的高点回落,因季底效应已过.惟今日是营所税暂缴最后一天,再加上有银行要回补上周五没调度到的资金,令市场呈现多缺不一的状况.

市场调度人士指出,由于是营所税暂缴最后一天,资金多集中在台银帐上,惟台银已预先开负数,因此没有余裕拆出资金.然因进入月初,且存单到期量大,纵然市场资金呈现小多小缺,但相较于上周五的紧绷状态已好上许多.

"比起上周五,已经算松了."一位大型公营银行交易员表示.

另一大型民营银行交易员则称,今日感觉有点小缺,一方面是因为营所税的关系,另一方面则是有些银行上周五没有借到钱,今日回补就要乘以三倍.但拆出的利率没有什么变化.

一大型票券商交易员认为,今日银行间拆款需求较大,票券商拆入的量不大,一周成交利率则自上周五的0.80%以上,回落至0.56-0.57%.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.391%,上日在0.383%;区间落在0.295-0.55%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日在0.388-0.87%.

**发票量变少**

短票方面,交易员指出,周一企业发票量本来就少,但今日感觉比周初更加清淡,惟银行买票需求也不算太旺盛,因此供需间尚称稳定.成交利率则自上周五的0.85%回落至0.81-0.82%.

一大型票券商交易员说,周初的发票量本来就少,但今日的量相比上周一估计少了一半."不知道是只有我们,还是普遍的状况?"

另一大型票券商交易员则称,今日发票量的确有少,但还没有出现腰斩的状况.

他们表示,受营所税暂缴因素影响,今日银行买票的需求量不大.预料旬底的资金可望偏向宽松,明、后两天的短票成交利率将持稳在今日水准附近.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.81-0.82%;上日在0.85-0.86%.

台湾央行今日共发行4,131.5亿台币存单.若相较存单到期金额4,336亿,存单发行余额减204.5亿. [TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周二80亿、周三2,489亿.周四为新一提存期开始,存单到期为502亿、周五到期3,405.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为429亿台币;累计超额准备为2,991亿台币,加计前期1%的超额准备为3,953亿台币.

**公债RP利率回稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率回稳.本周正值月初,在季底资金效应消除后,货币市场资金情势好转且偏向宽松,投信遭赎回的力道仍有但已明显减弱,料近期公债RP利率可望持稳.

证券商交易员表示,本周整体资金宽松,寿险、银行都有承作公债RP的需求,加上投信遭赎回的情形舒缓,也有承作公司债RP的需求,且本周没有公债或公司债交割的紧缩因子;最大的变数只有银行调整基数的考量,可能会影响银行资金的流动.

"季底效应过后,钱明显回来了,本周可以轻松度过."一大型券商交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日主要成交亦在0.73%附近,但少数略提高至0.73-0.74%.(完)