〔金砖国家〕10月1日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月1日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.24%,报1,005.08点.
中国股市:因十一长假休市.[.SSCN]
香港股市:休市.[.HKCN]
中国汇市:休市.[CNY/CN]
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印度股市:周一上涨至2011年7月以来最高位,建筑和其他基础建设相关个股走升,因看好政府将持续在该领域的计画.指标BSE指数.BSESN上涨0.33%或61.17点至18,823.91点,为2011年7月25日以来最高收位.[.BO][ID:nL3E8L155F]
印度汇市:印度卢比/美元连续第三个交易日上涨,刷新五个月高位,因冀望经济改善及政府的财政和经济改革,持续刺激外资流入,同时出口商抛售美元.卢比/美元INR=D2收报52.40/41,周五收盘价为52.85/86.盘中升至日高52.40,为4月23日以来最高.[INR/][ID:nL3E8L15H2]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,513.810点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.64%至812.01点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.46%至31.0450;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.16%,报40.0500.
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巴西股市:拉美股市周一上涨,巴西制造业采购经理人指数(PMI)上升,支持押注巴西经济将回升.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升0.67%,报59,570.80,为五个交易日来首度上涨.大盘自9月24日以来已挫跌近4%.[ID:nL1E8L1U1X]
巴西汇市:拉美货币上涨,因美国制造业意外扩张缓解了对全球经济放缓的担忧.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=小涨0.05%至2.0254.投资者因担心央行出手干预,因此避免大力押注雷亚尔升值.[ID:nL1E8L1P0Y]
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南非股市:大幅收升近2%,矿业股自卖超水准强劲反弹.美国上个月制造业意外扩张后,主要海外股市士气大振,进而助南非股市一臂之力.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.8%至32,085.81,综合指数.JALSH上涨1.4%,报36,269.27点[.J][ID:nL6E8L1N5B]
南非汇市:南非兰特/美元下滑,在上周穆迪调降南非主权信用评等后,对于南非资产的信心仍不稳.1606GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.3699,较周五纽约收盘水准下跌0.66%.[ZAR/][ID:nL6E8L1NEZ](完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。