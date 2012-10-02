〔金砖国家〕10月1日股汇市收盘纵览

路透10月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月1日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.24%,报1,005.08点.

中国股市:因十一长假休市.[.SSCN]

香港股市:休市.[.HKCN]

中国汇市:休市.[CNY/CN]

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印度股市:周一上涨至2011年7月以来最高位,建筑和其他基础建设相关个股走升,因看好政府将持续在该领域的计画.指标BSE指数.BSESN上涨0.33%或61.17点至18,823.91点,为2011年7月25日以来最高收位.[.BO][ID:nL3E8L155F]

印度汇市:印度卢比/美元连续第三个交易日上涨,刷新五个月高位,因冀望经济改善及政府的财政和经济改革,持续刺激外资流入,同时出口商抛售美元.卢比/美元INR=D2收报52.40/41,周五收盘价为52.85/86.盘中升至日高52.40,为4月23日以来最高.[INR/][ID:nL3E8L15H2]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,513.810点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.64%至812.01点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.46%至31.0450;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.16%,报40.0500.

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巴西股市:拉美股市周一上涨,巴西制造业采购经理人指数(PMI)上升,支持押注巴西经济将回升.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升0.67%,报59,570.80,为五个交易日来首度上涨.大盘自9月24日以来已挫跌近4%.[ID:nL1E8L1U1X]

巴西汇市:拉美货币上涨,因美国制造业意外扩张缓解了对全球经济放缓的担忧.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=小涨0.05%至2.0254.投资者因担心央行出手干预,因此避免大力押注雷亚尔升值.[ID:nL1E8L1P0Y]

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南非股市:大幅收升近2%,矿业股自卖超水准强劲反弹.美国上个月制造业意外扩张后,主要海外股市士气大振,进而助南非股市一臂之力.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.8%至32,085.81,综合指数.JALSH上涨1.4%,报36,269.27点[.J][ID:nL6E8L1N5B]

南非汇市:南非兰特/美元下滑,在上周穆迪调降南非主权信用评等后,对于南非资产的信心仍不稳.1606GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.3699,较周五纽约收盘水准下跌0.66%.[ZAR/][ID:nL6E8L1NEZ](完)