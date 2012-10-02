《台湾报摘》--工商时报10月2日

* 头版头条:

--美国经济报佳音,周一供应管理协会(ISM)公布9月制造业景气指数,意外回升至50点之上,意味该部门景气重拾脚步,结束过去三个月的萎缩颓势.

* 其他:

--针对近期政府积极研拟台商回台投资方案,国策顾问、世界台湾商会联合总会总会长黄正胜昨日直言,早期台商对台湾经济起飞功不可没,但经过10几年产业结构的改变,政府迟迟没有提出一套真正能振奋海外台商心情的政策跟方向.

--为解决企业缺工问题,行政院昨日召开跨部会议,确定两年内的新增投资案,可增额进用5%外劳,若符合投资金额等条件则可增额10%外劳,且有三年不需附加就业安定费的豁免期,台商回台投资外劳聘用比率也将放宽;惟外劳最高进用比率维持40%不变.

--壹传媒集团(0282.HK)昨日发出"事业单位重组公告",将把壹电视售予年代电视董事长练台生;据了解,双方签订的合作备忘录内容,包括练台生拥有一个月的优先议价权,售价部份尚在协商.

--中央银行启动抢救经济大作战,向市场强调"适度宽松"政策是玩真的,银行主管指出,根据最新统计,央行9月20日理监事会至昨日,七个营业日密集透过公开市场操作释出资金,至今已放出近800亿台币强力货币,以提振国内景气.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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