《台湾报摘》--工商时报10月2日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--美国经济报佳音,周一供应管理协会(ISM)公布9月制造业景气指数,意外回升至50点之上,意味该部门景气重拾脚步,结束过去三个月的萎缩颓势.
* 其他:
--针对近期政府积极研拟台商回台投资方案,国策顾问、世界台湾商会联合总会总会长黄正胜昨日直言,早期台商对台湾经济起飞功不可没,但经过10几年产业结构的改变,政府迟迟没有提出一套真正能振奋海外台商心情的政策跟方向.
--为解决企业缺工问题,行政院昨日召开跨部会议,确定两年内的新增投资案,可增额进用5%外劳,若符合投资金额等条件则可增额10%外劳,且有三年不需附加就业安定费的豁免期,台商回台投资外劳聘用比率也将放宽;惟外劳最高进用比率维持40%不变.
--壹传媒集团(0282.HK)昨日发出"事业单位重组公告",将把壹电视售予年代电视董事长练台生;据了解,双方签订的合作备忘录内容,包括练台生拥有一个月的优先议价权,售价部份尚在协商.
--中央银行启动抢救经济大作战,向市场强调"适度宽松"政策是玩真的,银行主管指出,根据最新统计,央行9月20日理监事会至昨日,七个营业日密集透过公开市场操作释出资金,至今已放出近800亿台币强力货币,以提振国内景气.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。