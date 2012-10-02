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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 08:17 BJT

〔韩国股市〕盘初持平,现代汽车下跌

路透首尔10月2日电---韩国股市周二小幅开高后在平盘交投,受现代汽车(005380.KS)跌势所累,尽管美国制造业意外扩张.

0005GMT时,综合股价指数.KS11微跌0.03%至1,995.57点.开盘时小升0.12%.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

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