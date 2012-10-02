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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 08:20 BJT

《汇市简讯》美元指数缓步朝关键阻力位80.70/74迈进

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* 美元指数稳步上行,摆脱9月14日低点78.60

* 日线图动能指标正面

* 后市上看200日移动均线切入位及7-9月跌势的38.2%回档位80.70/74

* 浏览图表请点击:(Chart: link.reuters.com/wuk92t)

(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

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