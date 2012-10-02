《台湾报摘》--经济日报10月2日

* 头版头条:

--壹传媒集团(0282.HK)行政总裁张嘉声昨天发出"事业单位重组公告",宣布出售壹电视给年代集团董事长练台生个人并签订合作备忘录(MOU);同时终止多媒体服务,即壹多媒体娱乐(网乐通和壹网乐).

* 其他:

--两岸货币清算机制力拚11月上路,中央银行总裁彭淮南与金管会主委陈裕璋昨日密会,就国内人民币业务开放后,涉及银行、保险、证券、期货等修法事宜交换意见.双方并研商人民币在台流通的支付系统与流程,让台湾尽快踏上人民币离岸中心发展之路.

--看准中央银行严厉执行不买股就汇出的政策,推升外资连日来买超台股,惟台股指数.TWII7,800点开始遇压,引发外资积极进行避险,昨日外资借券卖出张数余额及摩台指未平仓口数同步创下新高.

--金管会要求国银第一类授信资产的呆帐提存比率拉高到1%,银行业者采取的提存策略左右今年盈余.有银行决定长痛不如短痛,以一次提足取代分三年提存,将冲击今年"盈余百亿俱乐部"银行家数;目前居冠的兆丰银则打算一次提足,且盈余仍将突破200亿台币,再创新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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