《台湾报摘》--经济日报10月2日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--壹传媒集团(0282.HK)行政总裁张嘉声昨天发出"事业单位重组公告",宣布出售壹电视给年代集团董事长练台生个人并签订合作备忘录(MOU);同时终止多媒体服务,即壹多媒体娱乐(网乐通和壹网乐).
* 其他:
--两岸货币清算机制力拚11月上路,中央银行总裁彭淮南与金管会主委陈裕璋昨日密会,就国内人民币业务开放后,涉及银行、保险、证券、期货等修法事宜交换意见.双方并研商人民币在台流通的支付系统与流程,让台湾尽快踏上人民币离岸中心发展之路.
--看准中央银行严厉执行不买股就汇出的政策,推升外资连日来买超台股,惟台股指数.TWII7,800点开始遇压,引发外资积极进行避险,昨日外资借券卖出张数余额及摩台指未平仓口数同步创下新高.
--金管会要求国银第一类授信资产的呆帐提存比率拉高到1%,银行业者采取的提存策略左右今年盈余.有银行决定长痛不如短痛,以一次提足取代分三年提存,将冲击今年"盈余百亿俱乐部"银行家数;目前居冠的兆丰银则打算一次提足,且盈余仍将突破200亿台币,再创新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。