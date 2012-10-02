《台湾重要政经日程》--10月2日-2013年10月10日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
==================今日重要政经消息====================== 10/2(二) --14:00 2012台湾国际太阳光电展. --16:20 央行公布8月国际金融业务分行概况. --16:30 赋税署例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 10/5(五) --8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%. *--12:20 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币,8日交割. --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元. *--宏达电(2498.TW)公布第三季营收. 10/8(一) --12:20 央行标售五年增额券101/6R,金额300亿台币,12日交割. --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 10/19(五) --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%. 10/22(一) --08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%. 10/23(二) --16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%. 10/25(四) *--13:30 宏基(2353.TW)公布第三季业绩. *--13:30 台积电(2330.TW)公布第三季业绩. --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 10/29(一) --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1 (二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 董永年;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。