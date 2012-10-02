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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 08:52 BJT

《全球重要经济事件一览表》--10月2日-10月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月2日(二)

悉尼--澳洲央行利率决议(0430).

意大利米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).

10月3日(三)

香港--亚洲开发银行(ADB)发布最新2012年亚洲发展展望报告.

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议.

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至10月4日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至10月4日).

米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券会议"(最后一日).

10月4日(四)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议纪录(1800).

东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(最后一日).

卢布尔雅那--欧洲央行管委会会议,随后公布利率决议并召开新闻发布会.

加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁麦克勒姆讲话.

10月5日(五)

华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(至10月6日).

东京--日本央行公布货币政策决定.

10月6日(六)

华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(最后一日).

10月8日(一)

卢森堡--欧元集团会议.

尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(至10月9日)

10月9日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)挪威会议.(至10月11日)

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报.(0500)

尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(最后一日)

东京--国际货币基金(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日)

巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".

新德里--美国财政部长盖特纳访问印度.(至10月10日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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