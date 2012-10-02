《全球重要经济事件一览表》--10月2日-10月9日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月2日(二)
悉尼--澳洲央行利率决议(0430).
意大利米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).
10月3日(三)
香港--亚洲开发银行(ADB)发布最新2012年亚洲发展展望报告.
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议.
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至10月4日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至10月4日).
米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券会议"(最后一日).
10月4日(四)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议纪录(1800).
东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(最后一日).
卢布尔雅那--欧洲央行管委会会议,随后公布利率决议并召开新闻发布会.
加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁麦克勒姆讲话.
10月5日(五)
华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(至10月6日).
东京--日本央行公布货币政策决定.
10月6日(六)
华盛顿--24国集团(G24)全体委员会会议(最后一日).
10月8日(一)
卢森堡--欧元集团会议.
尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(至10月9日)
10月9日(二)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)挪威会议.(至10月11日)
东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报.(0500)
尼科西亚--塞浦路斯-欧盟主席峰会(最后一日)
东京--国际货币基金(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日)
巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".
新德里--美国财政部长盖特纳访问印度.(至10月10日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。