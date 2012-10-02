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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 08:54 BJT

〔全球贵金属〕10月1日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均增0.14%

路透10月2日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量较周五增加0.14%,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期亦增0.14%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 42,522,474.1 10月1日 42,464,311.7 9月28日 58,162.4 0.14%

iShares 319,551,403.8 10月1日 319,115,479.8 9月28日 435,924.0 0.14%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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