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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 09:09 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比因卖压持续而下跌,印度今日逢假期休市

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* 美元/印度卢比境内收报52.40,合格境外机构投资者(FII)及中长期投资大户的卖盘持续令其承压

* 欧元上涨,使美元/印度卢比从昨日高点53.0起的卖压加大

* 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投在52.63-52.87,纽约盘收报52.59-52.67

* 印度市场今日因假期休市.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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