〔美国经济〕美联储需更清晰地阐述未来货币政策走向--FED埃文斯(更新版)

埃文斯在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,例如,美联储迄未适当描述其对未来通货膨胀的态度.埃文斯并称当前通胀风险"并不太高".

"我认为对于明确今后的指引方面,我们还能够更进一步."埃文斯并称,"我认为,在阐述我们对通胀在2%以上还是2%以下的态度上,做得还不够好."埃文斯是温和派的美联储官员,相信他对上个月联储的积极宽松决议发挥了很大影响力.