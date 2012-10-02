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债券 | 2012年 10月 2日 星期二 09:43 BJT

〔美国经济〕美联储需更清晰地阐述未来货币政策走向--FED埃文斯(更新版)

(新增细节)

* 美联储需更清晰地阐述对通帐的态度--埃文斯

* 我们希望"改变信心因素,"埃文斯称

路透纽约10月1日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)对于哪些经济条件将影响其未来决策,应提供更明确指引.

埃文斯在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,例如,美联储迄未适当描述其对未来通货膨胀的态度.埃文斯并称当前通胀风险"并不太高".

美联储上月启动新一轮资产购买,每月买进400亿美元抵押支持证券(MBS),直到就业市场前景大幅改善.

但埃文斯认为还应有更多作为.

"我认为对于明确今后的指引方面,我们还能够更进一步."埃文斯并称,"我认为,在阐述我们对通胀在2%以上还是2%以下的态度上,做得还不够好."埃文斯是温和派的美联储官员,相信他对上个月联储的积极宽松决议发挥了很大影响力.

埃文斯还表示,"我想我们希望做的就是改变信心因素,让外界往前推进.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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