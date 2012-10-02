〔美国经济〕美联储需更清晰地阐述未来货币政策走向--FED埃文斯(更新版)

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增细节)
* 美联储需更清晰地阐述对通帐的态度--埃文斯
* 我们希望"改变信心因素,"埃文斯称
路透纽约10月1日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)对于哪些经济条件将影响其未来决策,应提供更明确指引.
埃文斯在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,例如,美联储迄未适当描述其对未来通货膨胀的态度.埃文斯并称当前通胀风险"并不太高".
美联储上月启动新一轮资产购买,每月买进400亿美元抵押支持证券(MBS),直到就业市场前景大幅改善.
但埃文斯认为还应有更多作为.
"我认为对于明确今后的指引方面,我们还能够更进一步."埃文斯并称,"我认为,在阐述我们对通胀在2%以上还是2%以下的态度上,做得还不够好."埃文斯是温和派的美联储官员,相信他对上个月联储的积极宽松决议发挥了很大影响力.
埃文斯还表示,"我想我们希望做的就是改变信心因素,让外界往前推进.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。