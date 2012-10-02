〔台湾股市〕开高,防御类股提振大盘

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月2日电---台湾股市周二盘初涨0.36%,追随亚洲其它股票市场的涨势.此前美国公布9月制造业意外扩张,激励了市场信心.台股中诸如运输.TTPI及观光.THOI等防御类股涨幅居前.
台股加权股价指数.TWII上涨27.38点,报7,703.10点.上日收低0.51%.
电子类指数.TELI上涨0.32%,金融保险类指数.TFNI上涨0.56%.
台湾证券交易所周一资料显示,外资周一买超台股5.53亿台币.[ID:nST0559405]
--编译 李婷仪;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。