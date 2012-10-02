版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 09:16 BJT

〔台湾股市〕开高,防御类股提振大盘

路透台北10月2日电---台湾股市周二盘初涨0.36%,追随亚洲其它股票市场的涨势.此前美国公布9月制造业意外扩张,激励了市场信心.台股中诸如运输.TTPI及观光.THOI等防御类股涨幅居前.

台股加权股价指数.TWII上涨27.38点,报7,703.10点.上日收低0.51%.

电子类指数.TELI上涨0.32%,金融保险类指数.TFNI上涨0.56%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资周一买超台股5.53亿台币.[ID:nST0559405]

--编译 李婷仪;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐