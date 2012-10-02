〔台湾汇市〕台币收盘微升,国际美元弱势引外资汇入

* 美国数据回温、欧元走强引外资汇入

* 盘中升破29.300的央行近期扞卫水位,后续力道待观察

* 明天主交投区间估下移至29.25-29.35

路透台北10月2日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘微升1.7分.上日美国数据放晴加上亚洲交易时段欧元买兴不弱,引外资再度青睐包括台币在内的风险货币,但台币近来忽涨忽跌始终未能突破技术区间,今日偏强格局能否延续仍有疑问.

汇银人士指出,一早开盘外资即明显汇入,外商高挂美元卖单,银行间的投机盘也随之进驻,加上出口商有一些抛汇提供助力,令台币全日偏升.但中国、香港仍在休假,交易量能仍未有效放大,交易员料若隔夜国际消息面有利风险资产,明日台币或有机会进一步测试29.2-29.25的近期波段高位,但小步推进尚未能形成趋势.

"看起来美元还是偏弱,但央行还是控管得很好."一外资银行交易员说.

此外,台股.TWII今日收回上日失土,收盘升0.56%报7,718.68点,外资及陆资也连续四个交易日买超,今日买超台股36.01亿台币,累计买超达130.98亿,对台股尚未明显缩手.

交易员指出,外资8月及9月合计于台股买超1,507.86亿台币,虽未明显推升台股,但至少维持台股于7,700点附近不坠,在国际情势一日涨一日跌的交替行情中,仍属稳健,亦提供台币维稳助力.

台湾央行今日在现货市场的盘中干预力道并不明显,但尾盘最后30分钟循例收回多数升幅,且盘中油款、劳退基金等具官方色彩的美元买盘有序进场,均适时扮演缓和台币升值的润滑剂.

台币今日盘中高位29.270为近两周高位,前高为9月20日报29.260.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场盘中无甚变化,与现货市场微幅看升台币的看法一致,但幅度不大,美元/台币一周及一个月期换汇点稍稍折价.

亚洲新兴货币周二多数上扬,美国制造业活动意外扩张的消息,刺激投资人加码风险资产,但有关全球经济放缓的忧虑,令涨势受限.[EMRG/SGCN]

欧元兑美元EUR=周二小涨,持于三周低点上方,但对西班牙财政困境的忧虑,以及西班牙何时求援的不确定性,让欧元前景蒙阴.欧元受到支撑主因昨日数据显示美国9月制造业略有增长,为5月来首见,令美元等避险资产承压.

欧洲官员周一表示,西班牙准备最早下周末申请欧元区救助以支撑其公共财政,但德国暗示此事应该等一等.[ID:nSB1805866]

本周重要事件包括周三世界贸易组织(WTO)全体理事会议、周四英国及欧洲央行利率决定以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议记录,周五则有日本央行货币政策决定及美国公布9月非农就业资料.

台湾本地则将于周五由主计总处发布9月消费者物价指数(CPI).上月年增率为3.42%.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.385 29.402 29.270-29.402 29.402 6.85 4.88

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.298 29.311 29.274-29.319 29.319 4.18 2.80

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.000/0.010

美元/台币六个月期 -0.160/-0.140 -0.150/-0.130

----------------------------------------------------------------------------(完)