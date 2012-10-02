〔台湾汇市〕台币收盘微升,国际美元弱势引外资汇入

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 美国数据回温、欧元走强引外资汇入
* 盘中升破29.300的央行近期扞卫水位,后续力道待观察
* 明天主交投区间估下移至29.25-29.35
路透台北10月2日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘微升1.7分.上日美国数据放晴加上亚洲交易时段欧元买兴不弱,引外资再度青睐包括台币在内的风险货币,但台币近来忽涨忽跌始终未能突破技术区间,今日偏强格局能否延续仍有疑问.
汇银人士指出,一早开盘外资即明显汇入,外商高挂美元卖单,银行间的投机盘也随之进驻,加上出口商有一些抛汇提供助力,令台币全日偏升.但中国、香港仍在休假,交易量能仍未有效放大,交易员料若隔夜国际消息面有利风险资产,明日台币或有机会进一步测试29.2-29.25的近期波段高位,但小步推进尚未能形成趋势.
"看起来美元还是偏弱,但央行还是控管得很好."一外资银行交易员说.
此外,台股.TWII今日收回上日失土,收盘升0.56%报7,718.68点,外资及陆资也连续四个交易日买超,今日买超台股36.01亿台币,累计买超达130.98亿,对台股尚未明显缩手.
交易员指出,外资8月及9月合计于台股买超1,507.86亿台币,虽未明显推升台股,但至少维持台股于7,700点附近不坠,在国际情势一日涨一日跌的交替行情中,仍属稳健,亦提供台币维稳助力.
台湾央行今日在现货市场的盘中干预力道并不明显,但尾盘最后30分钟循例收回多数升幅,且盘中油款、劳退基金等具官方色彩的美元买盘有序进场,均适时扮演缓和台币升值的润滑剂.
台币今日盘中高位29.270为近两周高位,前高为9月20日报29.260.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场盘中无甚变化,与现货市场微幅看升台币的看法一致,但幅度不大,美元/台币一周及一个月期换汇点稍稍折价.
亚洲新兴货币周二多数上扬,美国制造业活动意外扩张的消息,刺激投资人加码风险资产,但有关全球经济放缓的忧虑,令涨势受限.[EMRG/SGCN]
欧元兑美元EUR=周二小涨,持于三周低点上方,但对西班牙财政困境的忧虑,以及西班牙何时求援的不确定性,让欧元前景蒙阴.欧元受到支撑主因昨日数据显示美国9月制造业略有增长,为5月来首见,令美元等避险资产承压.
欧洲官员周一表示,西班牙准备最早下周末申请欧元区救助以支撑其公共财政,但德国暗示此事应该等一等.[ID:nSB1805866]
本周重要事件包括周三世界贸易组织(WTO)全体理事会议、周四英国及欧洲央行利率决定以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议记录,周五则有日本央行货币政策决定及美国公布9月非农就业资料.
台湾本地则将于周五由主计总处发布9月消费者物价指数(CPI).上月年增率为3.42%.
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.385 29.402 29.270-29.402 29.402 6.85 4.88
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.298 29.311 29.274-29.319 29.319 4.18 2.80
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.000/0.010
美元/台币六个月期 -0.160/-0.140 -0.150/-0.130
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 董永年
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。