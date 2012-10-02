〔全球贸易〕WTO总干事称,多哈会谈成败与否系于美国及中国

路透华盛顿10月1日电---世界贸易组织(WTO)总干事拉米周一承认,WTO在贸易自由化方面是个"令人失望"的场合,但他称全球贸易谈判之所以濒于垂死境地,中国及美国均难辞其咎.

拉米在布鲁金斯研究所的演说中表示,WTO在2001年开始的多哈会谈显然无法在短期内达成广泛的协议.

但他说,WTO成员国仍有可能在一些领域取得进展,例如扩大1996年资讯技术协议以免除高科技贸易的关税,并在一群有兴趣的成员国之间协商出新的国际服务业协议.

美国驻WTO大使Michael Punke上月对华府议员说,WTO"正处于十字路口",因为它既无法达成多哈协议,也无法阻止中国、印度及巴西抗拒计画中的服务业谈判.

"我们的看法是,WTO若不先正视问题,就无法解决问题,"Punke说.

美国将多哈回合谈判陷入僵局的很大责任归咎于主要发展中国家,称他们未能提供充足的市场开放新机会,以换取提议降低美国农业补贴和关税.

发展中国家反驳称,华盛顿要求发展中国家改革的代价太高,且启动多哈谈判主旨在帮助贫穷国家扩大贸易规模.

拉米指出,达成多哈回合协议的主要障碍是,美国和中国围绕如何降低富国及发展中国家的工业品关税上存在争议.

"若美中两国就工业品关税问题达成妥协,整个局面将改观,"他说.

拉米承认世贸组织有关开放新市场的期望已经落空,但为WTO在其他领域的运作辩解.

"如果WTO的谈判职能一直令人失望,但我们的组织在其他领域已变得更具效率,如监测和报告这场危机开始以来的贸易限制性措施,"他说.

他还盛赞WTO在化解贸易紧张关系上发挥的作用.

"在贸易紧张局势逐步升级之际,WTO的争端解决机制通过基于规则的、可预见和受尊重的过程来消除争执.今年以来的诉讼案件已达去年全年的三倍,这并非意外事件,"他指出.

拉米表示,需要达成新的全球共识,以解决监管层面贸易障碍的滋生蔓延,而近来"一些WTO成员国"提高关税表明全球围绕降低关税上限达成新协议将至关重要.他将于明年卸任世界贸易组织总干事.

他并未提及这些国家的名字,但巴西已在今年提高部分商品的关税.(完)