〔离岸人民币〕台湾8月底银行业OBU人民币存款月增8.98%--央行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月2日电---台湾央行周二公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,8月底达175.42亿人民币,月增8.98%.
台湾OBU的人民币存款持续创下新高,且8月份的增速回温,较7月时增速仅有1.48%明显改善.
去年7月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了49家本地/外商银行可承做人民币业务,目前已有45家开办业务.
至8月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,651.44亿美元,较上月成长3.12%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.
以下为央行公布的OBU人民币存款变化:
时 间 人民币存款量(千元人民币)
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2012年
8月 17,542,394
7月 16,096,450
6月 15,861,845
5月 15,000,686
4月 12,954,297
3月 11,472,527
2月 9,304,465
1月 6,597,965
2011年
12月 5,631,408
11月 4,380,746
10月 2,333,450
9月 1,142,000
8月 70,682 (完)
--记者 林妙容; 审校 董永年
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。