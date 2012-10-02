〔离岸人民币〕台湾8月底银行业OBU人民币存款月增8.98%--央行

路透台北10月2日电---台湾央行周二公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,8月底达175.42亿人民币,月增8.98%.

台湾OBU的人民币存款持续创下新高,且8月份的增速回温,较7月时增速仅有1.48%明显改善.

去年7月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了49家本地/外商银行可承做人民币业务,目前已有45家开办业务.

至8月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,651.44亿美元,较上月成长3.12%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.

以下为央行公布的OBU人民币存款变化:

时 间 人民币存款量(千元人民币)

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2012年

8月 17,542,394

7月 16,096,450

6月 15,861,845

5月 15,000,686

4月 12,954,297

3月 11,472,527

2月 9,304,465

1月 6,597,965

2011年

12月 5,631,408

11月 4,380,746

10月 2,333,450

9月 1,142,000

8月 70,682 (完)