〔美国政经〕"财政悬崖"最令人担心的是布什税优惠措施将消失--调查

路透华盛顿10月1日电---周一公布的一项报告指出,如果美国国会无所作为,而美国在三个月内摔落"财政悬崖"的话,有90%的美国民众将因所得及薪资税自动增加和其他金融震撼弹而面临税负大增.

华盛顿智库Tax Policy Center最新预估,若国会无法克服财政瘫痪,该智库预计2013年税负将增加五千亿美元,或相当于平均每个家庭增加将近3,500美元.

与此同时,政府支出将呈现萎缩,降低预算赤字.不过该智库称经济可能在明年重回衰退,呼应了"财政悬崖"将带来致命冲击的类似看法.

"决策者可以透通过推迟或者取消造成'悬崖'的规定来减缓短期冲击,或者是制定其他支出和税制政策,为经济提供其他支撑,"该智库说.

由于国会和白宫未能就未来10年额外减赤1.2万亿(兆)美元达成协议,除非在年底前达成替代协议,否则联邦政府需在2013年及之后采取严厉的减支举措.

议员们将在11月6日总统和议会选举后开始处理此事.

虽然人们普遍预计国会可能至少会将部分所得税减税措施延长至12月31日以后,但似乎没有多少人支持延长薪资税减税措施,甚至是早前拥护此计划的民主党.

9月,美国众议院民主党领袖佩洛希曾向记者称,"我希望我们不会延长此计划."

她补充道,这些减税措施只是在帮助刺激经济的那一两年内才是适当的.(完)