〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月初整体资金宽松

路透台北10月2日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.月初货币市场资金宽松,近期也未见有紧缩因子,料本周公债RP利率将维持在既有区间不变.

交易员表示,整体市场资金宽裕,加上最近央行可转让定期存单(NCDs)到期量比较多,央行可调整的空间增加,月初银行仍为资金供给的大宗,然投信端资金则是有多有缺,资金分布并不平均.

"资金又比昨天松一些,很早就平帐了!"票券商交易员说.

证券交易员指出,外商银行过了月底后,资金供给增加,而资金偏多的银行跟寿险在找不到公司债RP的情况下,也会转为承作公债RP.

台湾央行周一公布,今日共发行4,131.5亿台币存单.若相较存单到期金额4,336亿,存单发行余额减204.5亿.[ID:nST0559513]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日主要成交亦在0.73%附近.(完)