〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月初整体资金宽松

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月2日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.月初货币市场资金宽松,近期也未见有紧缩因子,料本周公债RP利率将维持在既有区间不变.
交易员表示,整体市场资金宽裕,加上最近央行可转让定期存单(NCDs)到期量比较多,央行可调整的空间增加,月初银行仍为资金供给的大宗,然投信端资金则是有多有缺,资金分布并不平均.
"资金又比昨天松一些,很早就平帐了!"票券商交易员说.
证券交易员指出,外商银行过了月底后,资金供给增加,而资金偏多的银行跟寿险在找不到公司债RP的情况下,也会转为承作公债RP.
台湾央行周一公布,今日共发行4,131.5亿台币存单.若相较存单到期金额4,336亿,存单发行余额减204.5亿.[ID:nST0559513]
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日主要成交亦在0.73%附近.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。