〔日本股市〕日经早盘收高脱离三周低位,受惠于美国经济数据强劲

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月2日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收高,受到美国9月制造业意外强劲的提振,同时,软银(9984.T)收购对手之后股价上涨,亦提振了大盘.
不过,日经指数涨幅有限,因投资人态度谨慎,此前有数家企业业绩逊于预估,或者调降财测前景,更增添市场对全球经济成长减速的担忧.
日经指数.N225早盘收高21.8点,或0.3%,报8,818.38点,日圆走弱帮助了佳能(7751.T)等出口股股价上涨,不过日经指数仍低于75日移动均线8,869.61点.
软银股价上涨1.8%,此前一度上涨4.7%,该公司周一表示,将通过换股收购规模较小的电信业者eAccess Ltd 9427.T,目标为在2月完成交易.[ID:nST0559699] (完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。