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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 11:29 BJT

〔日本股市〕日经早盘收高脱离三周低位,受惠于美国经济数据强劲

路透东京10月2日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收高,受到美国9月制造业意外强劲的提振,同时,软银(9984.T)收购对手之后股价上涨,亦提振了大盘.

不过,日经指数涨幅有限,因投资人态度谨慎,此前有数家企业业绩逊于预估,或者调降财测前景,更增添市场对全球经济成长减速的担忧.

日经指数.N225早盘收高21.8点,或0.3%,报8,818.38点,日圆走弱帮助了佳能(7751.T)等出口股股价上涨,不过日经指数仍低于75日移动均线8,869.61点.

软银股价上涨1.8%,此前一度上涨4.7%,该公司周一表示,将通过换股收购规模较小的电信业者eAccess Ltd 9427.T,目标为在2月完成交易.[ID:nST0559699] (完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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