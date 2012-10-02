《台湾新债预测》台化标售10年公司债,利率料落在1.52-1.55%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月2日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周四将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.24-1.27%、1.37-1.41%、1.52-1.55%.
承销商表示,近期债市缺乏令利率变动题材,本次台化标售将比照9月台塑(1301.TW)的得标利率微幅调整,惟10年券筹码较多,得标利率欲低于1.53%不易.
据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.23%,最高在1.28%;七年期最低预估在1.37%,最高在1.41%;10年期最低预估在1.51%,最高在1.55%.
台化将在周四上午标售公司债,预计发行五年期20亿台币、七年期30亿、10年期30亿台币,各有50%的增减幅度.结果会在投标截止后三日内宣布结果,并预订在12月初发行.
台塑是在9月7日公告标售的五、七及10年期无担保公司债定价分别为1.25%、1.39%及1.53%.[ID:nST0549097]
台塑集团为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-".(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。