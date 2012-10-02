《台湾新债预测》台化标售10年公司债,利率料落在1.52-1.55%

路透台北10月2日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周四将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.24-1.27%、1.37-1.41%、1.52-1.55%.

承销商表示,近期债市缺乏令利率变动题材,本次台化标售将比照9月台塑(1301.TW)的得标利率微幅调整,惟10年券筹码较多,得标利率欲低于1.53%不易.

据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.23%,最高在1.28%;七年期最低预估在1.37%,最高在1.41%;10年期最低预估在1.51%,最高在1.55%.

台化将在周四上午标售公司债,预计发行五年期20亿台币、七年期30亿、10年期30亿台币,各有50%的增减幅度.结果会在投标截止后三日内宣布结果,并预订在12月初发行.

台塑是在9月7日公告标售的五、七及10年期无担保公司债定价分别为1.25%、1.39%及1.53%.[ID:nST0549097]

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-".(完)

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