《台湾新债预测》高雄市政府标售五年零息债,利率料落在1.0%附近

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月2日电---台湾高雄市政府周三将招标100亿台币五年期零息债.路透调查显示,得标利率预估区间在1.0%附近.
承销商表示,由于金融机构本次可自行投标高市债,市场对得标利率的预期较不一致,乐观者认为会在1.0%以下,但也有人保守认为会高于1.0%.
据接受路透调查的五家金融机构与承销商预估区间显示,对得标利率最低预估在0.95%,最高在1.10%.
高雄市政府委托高雄银行(2836.TW)在明日上午标售这批公债,预计发行额度100亿台币,增减幅度为30亿台币.结果会在投标截止后三日内宣布结果.
高雄市政府曾在去年11月标售五年期零息债,得标利率为1.20%,发行额度为75.5亿.[ID:nST0417508](完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。