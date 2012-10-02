《台湾新债预测》高雄市政府标售五年零息债,利率料落在1.0%附近

路透台北10月2日电---台湾高雄市政府周三将招标100亿台币五年期零息债.路透调查显示,得标利率预估区间在1.0%附近.

承销商表示,由于金融机构本次可自行投标高市债,市场对得标利率的预期较不一致,乐观者认为会在1.0%以下,但也有人保守认为会高于1.0%.

据接受路透调查的五家金融机构与承销商预估区间显示,对得标利率最低预估在0.95%,最高在1.10%.

高雄市政府委托高雄银行(2836.TW)在明日上午标售这批公债,预计发行额度100亿台币,增减幅度为30亿台币.结果会在投标截止后三日内宣布结果.

高雄市政府曾在去年11月标售五年期零息债,得标利率为1.20%,发行额度为75.5亿.[ID:nST0417508](完)

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