〔美国经济〕全美零售商联合会预估假期旺季销售将成长4.1%,惟增速放缓

路透10月2日电---全美零售商联合会(NRF)表示,美国零售销售这个假期旺季应该可以成长4.1%,增幅较过去两年来得少,因经济数据好坏参半且政治不确定性令消费者感到压力.

NRF周二公布预估11月和12月销售额为5,861亿美元.成长幅度料为4.1%,2011年和2010年则分别为5.6%和5.5%.

其预估为假期旺季前,备受关注的预期指标之一.在许多情况下,假期旺季的销售会占年度销售的三分之一.消费者支出则占美国经济的约70%.假期旺季是衡量美国放缓的经济能否加速的重要指标.

让消费者裹足不前的是议员能否达成协议来避免所谓的"财政悬崖",以及对所有收入族群加税的不确定性.

NRF的预测比其他已公布的预估来得乐观.上个月研究机构ShopperTrak预测假期旺季销售成长3.3%,美国国际购物中心协会(ICSC)则预估会增加2.5%.(完)