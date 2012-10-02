《汇市简讯》澳洲央行公布利率决议后澳元遭遇普遍卖压

0540GMT * 澳洲央行公布利率决议后澳元遭遇普遍卖压,交叉盘卖压尤重 * 澳元/美元吸收了1.03区域低端的买单,迄今低点在1.0294,1.0290下方有停止单 * 澳元/日圆触及80.70下方的停止单,80.45下方和80.20有更多停止单 * 澳元/新西兰元迄今低见1.2426.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=