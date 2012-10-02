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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 14:02 BJT

《汇市简讯》美元/日圆偏向买气,停止单在78.20及78.50上方

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* 美元/日圆偏向买气,距离上档停止单已不远,分布于78.20及78.50上方

* 亦见到卖兴,特别是在78.50下方

* 买单从77.80-85向下分布,停止单在77.40下方

* 其他主要货币兑日圆的买盘亦提供支撑,但澳元/日圆在澳洲央行决议后下跌.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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