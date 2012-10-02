《汇市简讯》美元/马币或朝向3.06发展

0610GMT * 美元/马币(林吉特)脱离3.0480的早盘低位,此前澳元遭遇卖压 * 有来自当地退休基金的买盘和杠杆帐户空头回补提供支撑 * 在周四欧洲央行和英国央行政策决议,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议记录,以及周五美国非农就业报告出炉前,市场维持审慎 * 美元/马币最新报3.0530-3.0540,可能升向3.06.(完) --编译 张若琪;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=