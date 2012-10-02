〔澳洲股市〕上涨1%至五个月收盘高位,此前澳央行降息

路透悉尼10月2日电---澳洲股市周二上涨1%至五个月收盘高位,此前澳洲央行在面对疲软的大宗商品价格和全球不确定性下,降息以支撑增长. 澳洲央行将指标利率调降25个基点至3.25%的三年低点.相关新闻请点选[ID:nSB2028945][ID:nSB2028713] 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数升44.4点至4,433,为5月初以来最高收位.(完) --编译 张若琪;审校 程琳 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]