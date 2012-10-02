〔台湾货币市场〕旬底银行忙调整积数,资金有多有缺但利率持稳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 旬底银行调整积数,资金小多小缺
* 发票量低,买票需求也有限
记者 董永年
路透台北10月2日电---台湾银行间短率周二大致持平.本提存期底结束前,银行间忙于调积数,整体资金呈现小多小缺状态,利率大致走稳.
市场调度人士指出,时序进入旬底,操作心态本就趋于保守,再加上才月初,外商银行的资金不算太充沛,因此缺钱方必须花费较多心力才能调齐资金.
"外商银能借的不多,所以转向本国银行询问,要更积极些."一位小型民营银行交易员表示.
另一大型公营银行交易员则称,虽然感觉缺钱的不在少数,"但口气也不是很急".大家的心态应该是保守中带着轻松,认为这旬一定能安稳度过.为了取得成本较低的资金,可能要等到下午稍晚,有银行确定多钱后,届时交易量才会放大.
本地时间15:38银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日在0.391%;区间落在0.295-0.53%,上日在0.295-0.55%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.59%,上日在0.388-0.58%.
**发票买票都不多**
短票方面,交易员指出,虽然有银行在补积数无法买票,但今日发票量也偏少,因此成交利率反而较上日略为下调.
一大型票券商交易员说,今日资金状况应该是多缺不一,在向银行询价的过程中,有四、五家银行因回补积数没有办法买票,但另一家大型公营银行的买票利率,却向下调整了1个基点.
另一大型票券商交易员则称,今日发票量偏低,因此交易对象以民间企业或法人为主,成交利率也比较低.
一中型民营银行交易员也表示,今日无论初级或次级市场的短票交易量都偏低,因此以法人到期续做为主.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;上日在0.81-0.82%.
周二存单到期金额为80亿台币.存单发行金额待稍晚公布[TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周三2,489亿.周四为新一提存期开始,存单到期为502亿、周五到期3,405.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为433亿台币;累计超额准备为2,979亿台币,加计前期1%的超额准备为3,941亿台币.
**公债RP利率持稳**
台湾公债10天期附买回(RP)利率持稳.月初货币市场资金宽松,近期也未见有紧缩因子,料本周公债RP利率将维持在既有区间不变.
交易员表示,整体市场资金宽裕,加上最近央行可转让定期存单(NCDs)到期量比较多,央行可调整的空间增加,月初银行仍为资金供给的大宗,然投信端资金则是有多有缺,资金分布并不平均.
"资金又比昨天松一些,很早就平帐了!"票券商交易员说.
证券交易员指出,外商银行过了月底后,资金供给增加,而资金偏多的银行跟寿险在找不到公司债RP的情况下,也会转为承作公债RP.
台湾央行周一共发行4,131.5亿台币存单.若相较存单到期金额4,336亿,存单发行余额减204.5亿.[ID:nST0559513]
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日主要成交亦在0.73%附近.(完)
--审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。