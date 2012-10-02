〔新兴汇市〕美国制造数据报喜支撑亚洲货币,但经济成长疑虑犹存

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 台币因外国金融机构资金流入而上扬
* 马币上涨,但澳洲央行降息引发获利了结
路透新加坡10月2日电---亚洲新兴货币周二多数上扬,美国制造业活动意外扩张的消息,刺激投资人加码风险资产,但有关全球经济放缓的忧虑,令涨势受限.
台币TWD=TP受惠于外资流入,马币(林吉特)MYR=MY及菲律宾披索PHP=PDSP则获得银行间投机客回补空头部位.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。