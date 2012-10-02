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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 14:53 BJT

〔新兴汇市〕美国制造数据报喜支撑亚洲货币,但经济成长疑虑犹存

* 台币因外国金融机构资金流入而上扬

* 马币上涨,但澳洲央行降息引发获利了结

路透新加坡10月2日电---亚洲新兴货币周二多数上扬,美国制造业活动意外扩张的消息,刺激投资人加码风险资产,但有关全球经济放缓的忧虑,令涨势受限.

台币TWD=TP受惠于外资流入,马币(林吉特)MYR=MY及菲律宾披索PHP=PDSP则获得银行间投机客回补空头部位.

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