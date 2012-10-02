芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦10月2日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
德国商业银行:
欧元/美元:昨天轧空上扬,升势应该会在1.2961/1.3000遭遇强劲阻力.如果在此处失利,回头测试目前在1.2674的趋势线支撑,应该会很有意思.这是我们预期的发展,但如果欧元回升突破1.3050,我们不排除会重新向上测试1.3173/77.主要阻力位仍在1.3466/1.3542.
美元/日圆:周五出现重要的单日反转后持稳,极短线应该会在上档看到一些跟进.目前为止,升势在20日均线位置78.13受阻,但一旦攻克此处,市场应很有机会升至云区顶部79.26/27.我们预期汇价目前将在77.45及近期低点77.13之间回稳.收盘必须站上200日均线79.32,才能确实引发上档买兴.上方的初步阻力为8月高点79.66,其次为6月高点80.63.更长线预期将回升至2012年高点84.19.
欧元/英镑:持续显示由0.7911及0.7917回升的迹象.以收盘价位看,也守住50%回档位支撑0.7935.我们预计只会小幅反弹,初步阻力在0.8007,重要阻力仍在0.8098/0.8157,此处汇集了2011-2012年下行趋势线、6月高点及200日均线.只要尚未突破此阻力区,我们整体中长线将持续看空.
纽约 当日 今年来 2011年
0658GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2895 1.2888 +0.05 -0.39 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.07 77.97 +0.13 +1.47 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.69 100.52 +0.17 +1.12 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9376 0.9382 -0.06 +0.00 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6141 1.6128 +0.08 +3.90 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9820 0.9821 -0.01 -3.66 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0299 1.0356 -0.55 +0.72 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8302 0.8271 +0.37 +6.65 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.420 80.770 -0.43 +2.26 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.810 64.510 +0.47 +8.32 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.00 125.80 +0.16 +5.41 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2402 1.2514 -0.89 -5.52 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。