台湾已公布经济指标--2012/10/3

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 8月 +1.89% +0.13%r 10/23 --
季调失业率 8月 4.29% 4.25% 10/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)8月 +3.42% +2.46% 10/5 --
外汇存底(亿美元) 8月底 3,942.26 3,911.08 10/5 --
商品出口(y/y) 8月 -4.2% -11.6% 10/8 --
商品进口(y/y) 8月 -7.6% -3.2% 10/8 --
M2货币总计数(y/y) 8月 +3.69% +3.80% 10/25 --
外销订单(y/y) 8月 -1.50% -4.40% 10/19 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。