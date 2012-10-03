台湾经济指标预测--10月3日至11月20日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透台北10月3日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------10月1日当周---------------------------------------- 10/5 0830 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +3.42%(年变动率) 10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 3,942.26亿美元 -------------------------------10月8日当周---------------------------------------- 10/8 1600 商品出口 9月 -- -4.2%(年变动率) 10/8 1600 商品进口 9月 -- -7.6%(年变动率) -------------------------------10月15日当周--------------------------------------- 10/19 1600 外销订单 9月 -- -1.50%(年变动率) -------------------------------10月22日当周---------------------------------------- 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.29% 10/23 1600 工业生产 9月 -- +1.89%(年变动率) 10/25 1610 M2货币总计数 9月 -- +3.69%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% 注: * 代表新增. (完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 董永年; 审校 杨淑祯
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。