版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:07 BJT

台湾经济指标预测--10月3日至11月20日

路透台北10月3日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
  
   日期  当地时间  经济指标/活动      公布月份     预估值           前值     

   -------------------------------10月1日当周----------------------------------------
   10/5    0830    消费者物价指数(CPI)  9月            --          +3.42%(年变动率) 
   10/5    1610    外汇存底             9月底          --            3,942.26亿美元 

   -------------------------------10月8日当周----------------------------------------   
   10/8    1600    商品出口              9月           --             -4.2%(年变动率) 
   10/8    1600    商品进口              9月           --             -7.6%(年变动率)

   -------------------------------10月15日当周---------------------------------------
   10/19   1600    外销订单              9月           --            -1.50%(年变动率) 

   -------------------------------10月22日当周----------------------------------------
   10/22   0830    季调失业率            9月           --            4.29%  
   10/23   1600    工业生产              9月           --           +1.89%(年变动率)   
   10/25   1610    M2货币总计数          9月           --           +3.69%(年变动率) 

   -------------------------------11月19日当周---------------------------------------
   11/20  1620    经常帐               第三季         --           顺差100亿美元 
     
    --     --     国内生产总值(GDP)    第三季         --           -0.18%(年增率) 
    --     --     央行理监事会议       第四季         --           重贴现率1.875% 

  注: * 代表新增. (完) 
  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE  
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] 

  --记者 董永年; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐